【国会】2025年起非食品或低风险食品摊位无须申请执照

为提高饮食业的运营效率，2025年1月1日起，售卖非食品或低风险食品的小贩和巴刹摊位，以及自动贩卖机业者都无须申请经营执照。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时做出以上宣布。她说，超过一半的小贩和巴刹摊位，以及每五个自动贩卖机执照持有者中有两个将从中获益。

目前，所有小贩和巴刹摊位都须向新加坡食品局申请经营执照，而且每年得更新，费用为13元；自动贩卖机业者申请执照费则要195元。

考虑到这些业者构成的安全隐患不高，为平衡食品安全和业者的合规成本，食品局采取基于风险的原则，决定让售卖非食品或低风险食品的摊位，以及自动贩卖机业者从明年1月起不再须要申请执照，希望监管流程简化后可提高业者的营运效率。

低风险食物可包括预先包装食品如快熟面、饼干等；非食品则包括在巴刹买衣服或日常用品的摊位。

优化现有食肆卫生评估系统

此外，根据现有的食肆卫生评估系统，食肆会根据每年的食品安全审计结果获得A、B、C或D级评级。

小贩中心A、B、C或D级卫生评级制度。位于勿洛北4街第85座熟食中心的“兴记肉脞面”摊位，张贴A级卫生等级标示。（档案照片）

傅海燕指出，现有系统仅反映食肆每年被检查时，在单一时间点的卫生情况，不足以反映业者是否持续维持卫生水平。

为更好地反映业者真正的表现，新加坡食品局将推行“食品业安全保障”（Safety Assurance for Food Establishments，简称SAFE）框架，把业者以往的卫生记录和所落实的食品安全管理系统纳入评估。

目前，零售和非零售饮食业受不同的框架监管，新制度也将统一两者的分级制度。

傅海燕说：“与分销规模较小的食肆相比，分销规模较大的业者，如食品制造商和供应商，须满足额外要求才能获得更高评级。食物卫生表现差、评级低的业者将接受更频密的检查，如果被检查时表现不佳，评级会降低。”

食品局2021年宣布要实行“食品业安全保障”框架，以金、银或铜奖取代之前的A、B、C或D级评级制度。傅海燕说，新的框架是在2021年宣布的基础上优化，纳入了业者的反馈。新框架旨在表彰持续拥有良好食品安全表现的企业，并激励其他业者达到并维持高的食物安全水平。

更多细节会在今年稍迟公布。