【国会】公用局将制定新海岸防护法令 今年展开咨询

要降低新加坡受海平面上涨的威胁，所有利益相关者都必须各尽其责，沿岸地区也须留有足够空间来建造防护设施。为此，公用事业局计划制定海岸防护法令，以确保各方配合政府在这方面的规划。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，宣布拟定新法令的消息。

公用局会在今年较迟时候展开咨询，征询公共机构、地主、业界和专业团体的意见，也会参考英国和澳大利亚等国家所落实的相关法令。

公用局受询时说，制定海岸防护法令，是为了划定利益相关者须承担的责任，例如由谁建造、拥有和维修设施；为防护措施和往后的提升工作预留足够空间；确保业主达到公用局定下的防护标准，如最低高度要求；管制可能影响防护措施的活动，如开凿工程。

针对海岸防护标准，公用局自去年11月就着手制定新的准则（Code of Practice），提供一套通用的设计标准，以及运行和维护要求，以供业者在规划、设计和建造各种海岸防护结构时参考。这项为期两年的研究，也会把采纳多用途海岸防护措施的最佳方式列入准则中。

根据《联合早报》早前报道，公用局有意在海岸防护设施周围划定“安全走廊”（Safety Corridor），以避免这些防护结构受到发展项目的影响。

今年1月公布的第三次全国气候变化研究显示，到了2100年，我国周围的平均海平面预计会上升0.23米至1.15米；到了2150年甚至可能上升达2米左右。

自2021年以来，公用局和相关部门陆续针对市区—东海岸、西北，以及裕廊岛海岸线展开研究。这些海岸线研究预计会在2025年至2030年间完成，为不同地段的海岸线制定合适的防护措施，例如筑造海堤、土堤和防潮闸。

公用局在文告中说：“海岸防护是一项复杂的事业，须要数十年的精心规划和执行，确保长期计划能够有效执行至关重要。这也是政府、专家、业界和社区共同的责任。”