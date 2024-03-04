【国会】今年有三座新小贩中心开业

三座新小贩中心将于今年开业，为新住宅区的居民提供更多经济实惠的美食选项。另有18座小贩中心今年计划进行整修工程，以维持良好的用餐环境。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时宣布，位于盛港的Anchorvale Village小贩中心和兀里村（Woodleigh Village）小贩中心暂定会在今年中启用，榜鹅岸（Punggol Coast）小贩中心则预计会在下半年开业。

政府早前宣布在全岛增建20座小贩中心，随着三座新的小贩中心今年开业，2015年以来落成的小贩中心共有15座。其他预计会在2027年之前陆续竣工。

兀里村（Woodleigh Village）小贩中心暂定会在今年中启用。（构想图／国家环境局提供）

根据国家环境局提供的资料，Anchorvale Village小贩中心位于盛港安谷路（Anchorvale Road）第339座，将有36个熟食摊和650个座位；建于兀里连路（Woodleigh Link）第202C座的兀里村小贩中心，则有39个熟食摊和700多个座位。这两座小贩中心分别由职总平价集团和肥雄餐饮集团管理。

榜鹅岸小贩中心位于榜鹅道（Punggol Way）第84座，设有40个熟食摊和超过680个座位，有关的管理招标工作目前正在评估中。

榜鹅岸（Punggol Coast）小贩中心则预计会在下半年开业。（构想图／国家环境局提供）

这些新小贩中心也将实行分阶段租金计划（Staggered Rent Scheme），摊贩在首两年可支付较低的租金，第一年负担租金的80％，第二年付90％租金。