报道：城市发展将谈成2.44亿欧元交易 收购巴黎歌剧院希尔顿酒店

城市发展（CDL）已接近达成收购巴黎歌剧院希尔顿酒店（Hilton Paris Opera）的交易，购价据说是2亿4400万欧元（3亿5550万新元）。

《商业时报》星期一（3月4日）报道了这个消息。该酒店目前的拥有者是黑石集团（Blackstone）的一个基金。

城市发展答复《商业时报》询问时证实在谈商收购这家拥有268间客房的酒店。

城市发展说：“集团继续寻求战略收购机会，以扩大在主要酒店市场的业务。这个潜在收购，为集团在2024年巴黎奥运会之前扩大在欧洲主要门户城市的酒店业务，提供了难得的机会。”

“当有重大进展时，我们将向市场发布适当的宣布。”

这间酒店毗邻巴黎圣拉扎尔（Paris Saint-Lazare）列车站，距埃菲尔铁塔仅15分钟步行路程。

亚洲房地产信息网站明天地（Mingtiandi）星期天（3日）报道，Blackstone Real Estate Partners Europe IV Fund拥有的这间酒店的2亿4400万欧元价码，相当于每间客房购价91万零448欧元。黑石是在2013年以2亿5000万欧元买下巴黎这个房地产，并在装修后把它从Concorde Opera改名为Hilton Paris Opera。