华尔街隔夜股市的涨势放缓，投资者等待美国联邦储备局主席鲍威尔在国会发表证词，及美国就业数据的出炉，以获得利率前景的线索。

纳斯达克指数下滑0.41%至1万6207.51点，标普500指数和道琼斯工业指数各跌0.12%和0.25%，报5130.95点和3万8989.83点。

东京股市星期二（3月5日）低开，回跌0.22%，但仍守住4万点之上。首尔股市下跌0.18%。

新加坡股市星期一收跌13.55点或0.43%，海峡时报指数闭市报3122.21点。

本地股市星期二开盘值得关注个股：

*九天化工集团（Jiutian Chemical Group）盘前要求暂停交易，表示有事情要宣布。

*高峰控股（Alpina Holdings）宣布，收购Wan Dormitory私人有限公司交易的最后截止日期从3月4日延长至3月18日，这是因为被收购方无法满足特定条件，包括提供宿舍许可证等。

*Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）表示，多家金融机构承诺为信托提供高达1亿3500万英镑（约2亿2984万新元）的三年期循环信贷，用作再融资债务用途。

*吉宝有限公司（Keppel）宣布已完成吉宝数据中心新加坡8号（Keppel DC Singapore 8）的建设。数据中心净可出租面积 （NLA）为10万零882平方英尺，预计在今年第三季投入使用。集团计划在吉宝数据中心园区建设三个数据中心，这个数据中心是其中的第二个。