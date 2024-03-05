电动货车租赁公司EVCo进入清算 距两高管被捕仅三个月

在两名高管被捕三个月后，电动货车租赁公司EVCo进入清算程序。

EVCo董事会主席李朱迪（Judy Lee）3月1日在公司的领英（LinkedIn）页面发帖宣布这一消息。她写道，这一艰难决定是“经过深思熟虑和对当前财务状况的全面评估”后做出的。

EVCo成立于2022年4月，是SMRT子公司腾越流动（Strides Mobility）与中国深圳地上铁公司成立的合资公司，注册名为Strides DST，主要出租轻型电动货车，以及提供监测车队使用情况的科技服务。

李朱迪在帖子里提到，已通知所有员工，并将尽力在过渡期间为他们提供支持。

EVCo的首席执行官符史山（Fuji Foo）2023年底因警方调查而被捕。（档案照片）

据《海峡时报》此前报道，EVCo的首席执行官符史山（Fuji Foo）和前首席财务官Janice Low在2023年底因警方调查而被捕。

1月13日，EVCo在领英发表声明，称作为加强内部控制和风险管理的一部分，公司于2023年底进行了运营审查。当发现违规行为时，立即启动内部审计流程，同时向警方报告。

EVCo同时强调诚信是公司核心价值观，“董事会对任何形式的不当行为采取零容忍态度”。

另据报道，截至去年12月中旬，EVCo约有30名员工。两高管被捕三周内，已有十多名员工被解雇。