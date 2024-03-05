新澳探讨在战略和具前瞻性领域合作

新加坡和澳大利亚的全面战略伙伴关系即将满10年，两国在下一阶段的双边关系发展中，将探讨在战略和具前瞻性意义的领域合作。

这些领域包括可再生能源、供应链韧性、人工智能和航空联通。在澳洲墨尔本访问的李显龙总理说，两国的部长和官员将在明年的新澳领袖级会议前，为下一阶段的合作制定有抱负的工作计划。

李总理星期二（3月5日）上午与澳洲总理阿尔巴尼斯举行第九届新澳领袖级会议，两人在会后召开联席记者会。李总理形容，新澳是“互补型经济和相协调世界观的自然伙伴”，两国还有很大的合作空间。

澳洲2015年成为新加坡第一个全面战略伙伴，两国明年迎来建交60周年暨建立全面战略伙伴关系10周年。两国建立全面战略伙伴关系后，每年轮办领袖级会议。

新澳全面战略伙伴关系取得良好进展，过去九年，两国在六个合作领域里共完成超过110项合作项目。

本届会议上，两国签署了绿色与数码经济廊道谅解备忘录，致力在新澳之间的航运路线上建立温室气体零排放或近乎零排放的燃料供应链。李总理说，这将推进两国朝净零碳排放方向的努力。

新澳也制定了跨境电力贸易的共同指导原则，加强脱碳途径和能源安全。

两国领导人也讨论了区域和地缘政治局势，并同意维护开放、包容、以规则为基础，并支持亚细安核心地位的多边秩序至关重要。