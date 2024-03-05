【国会】吉门营房地段2030年后或建组屋 环境和历史遗产研究今年第二季展开

位于亚历山大路的吉门营房，租户租约最迟于2030年陆续到期，有关当局探讨之后在这个地段建造新住宅区。环境和历史遗产研究将于今年第二季展开，预计于2026年上半年左右完成。

吉门营房（Gillman Barracks）建于1936年，是殖民时期的英军军营，也是第二次世界大战中英军抵抗日军入侵的最后一个据点。地段占地约27公顷，在2019年发展总蓝图中划为预留土地（reserve site），即土地用途尚未确定。

国家发展部长李智陞星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，相关机构正在研究在这个地段建造一个新住宅区，会有组屋和私宅单位，也会为居民提供公共空间和便利设施。

近年来，国人对中区住屋的需求不断增长，原因包括年轻夫妇希望与父母住得近一些，而他们的父母可能住在红山等成熟市镇。在这个背景下，当局2022年宣布把吉宝俱乐部旧址发展为住宅区，作为南部濒水区（Greater Southern Waterfront）的一部分。与吉宝俱乐部旧址相隔一条马路的吉门营房，被视为南部濒水区的自然延伸。

吉门营房目前暂用作办公、创意生活（creative lifestyle）、艺术和餐饮等多种用途。现有21个租户能继续在这里营业直到租约结束。

李智陞解释当局的设想时说：“除了让新加坡人有更多机会住得靠近市中心，新住宅区也能把特性建立在旧殖民建筑的特色与魅力上。居民还可方便前往绿色与休闲空间，如南部山脊（Southern Ridges）和拉柏多自然公园步道网络。”

环境和历史遗产研究将于今年第二季展开，预计于2026年上半年左右完成。李智陞说：“这将有助我们更好地了解这个地段在生态和历史遗产方面的重要意义，并对它的发展进行审慎规划。”

李智陞星期二也宣布，位于卡迪地铁站附近的真查鲁（Chencharu）地段将兴建约1万个住屋单位，至少八成单位是组屋。第一个预购组屋项目将于今年6月推出，有1270个两房式灵活至五房式单位。