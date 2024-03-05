【国会】在读或刚毕业年轻情侣买新组屋 签购屋协议时只须首付2.5%

正在念书、当兵或刚毕业、刚当完兵的年轻情侣，申购新组屋时不但能延迟评估收入，在签署购屋协议时所须付的定金也进一步减至屋价的2.5%。

国家发展部长李智陞星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，宣布这项措施将从今年6月预购组屋销售活动起实施。

目前，年轻情侣只要双方都是全职学生或全职国民服役人员，或是在申请购屋资格通知书（简称HFE通知书）前的12个月里是全职学生或服过兵役，就可以先申购新组屋，待领取新屋钥匙前，再进行收入评估，以申请到高达8万元的额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant），以及建屋发展局房贷。

这是因为，要符合额外安居津贴的条件，核心家庭的至少一名成员，即情侣中有一人必须连续就业至少12个月。要符合建屋局房贷的条件，情侣中有一人也必须连续就业至少三个月，假定他领的是固定基本工资。还没工作或刚步入职场的年轻情侣也可能较难申请到较高的贷款额。

另外，申购新组屋的首次购屋家庭，只要有一名屋主不超过30岁，目前也能通过分阶段摊还计划（Staggered Downpayment Scheme），分两次支付首付。因此，取决于他们申请的是建屋局或银行房贷，他们签署购屋协议时只须付屋价的5%或10%。剩余首付在领取钥匙时支付。

然而，即便有这项计划，一些情侣仍觉得买房的前期费用难以负担，因为额外安居津贴只在临近领取钥匙时发放。

因此，从6月销售活动起，符合条件可延迟评估收入的年轻情侣，不论选择哪种贷款方式，在签署购屋协议时所须付的定金，将进一步减至屋价的2.5%。这包括已经收到HFE通知书的情侣。

建屋局答复《联合早报》询问时说，延迟收入评估措施2018年5月推出。截至去年12月，即过去五年多，有约3800对符合条件的年轻情侣预定了组屋。