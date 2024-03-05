本地股市周二早盘跌0.39%

华尔街隔夜股市回落影响投资者的信心，亚太股市星期二（3月5日）早盘普遍下跌。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数截至中午报3110.11点，跌12.10点或0.39%。

海指早盘在窄幅波动，最高3133.93点，最低3107.76点。全场成交量7亿3463万股，总交易额4亿4029万元。上升股187只，下跌股277只。

30只海指成分股之中，24只皆下跌，其中香港置地（Hongkong land）、新翔集团（SATS）和海庭（Seatrium）的跌幅超过2%。

区域股市方面，香港股市的跌幅最显著，跌1.95%，东京、首尔和吉隆坡股市的跌幅介于0.44%至1.23%。上海股市微升0.26%，深圳股市横摆。

全国人大会议星期二上午在北京开幕，中国官方将今年的国内生产总值（GDP）增速目标定在5％左右。这与去年制定的增长目标持平，也与市场预期一致。 去年中国GDP实际增长5.2％。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院客座高级研究员唐安竹（Drew Thompson）接受彭博社访问时说，北京政府在低迷市场设下保持现状的GDP目标，以提振信心并减缓经济螺旋式下滑。不过他指出，如果当局没有推出以消费者为主的重大刺激措施或市场自由化政策，在华的外国企业将继续面临挑战。