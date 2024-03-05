【国会】每月300元育儿短期住屋计划补助券 7月起发放

今年7月起，建屋发展局将发放每月300元的育儿短期住屋计划（公开市场）补助券，帮助符合育儿短期住屋计划的家庭在公开市场上租住组屋单位或房间，为期一年。

国家发展部长李智陞星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，宣布一系列确保年轻夫妇及家庭可拥有公共住屋的举措，并透露更多关于育儿短期住屋计划（公开市场）补助券的细节。

补助券旨在帮助那些仍在等待预购组屋竣工的家庭。获得补助券与住进育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme，简称PPHS）下的单位，两者是相互排斥（mutually exclusive）的。譬如，一对夫妇在提出申请并等待住进PPHS单位时可获得补助券，一旦搬进PPHS单位，则不可继续领补助券。

建屋局说，这项措施经过认真规划，希望在一方面帮助家庭减轻在开放市场上租房的成本，另一方面减轻对租赁市场可能带来的通胀影响。申请家庭须符合当前PPHS的标准，才可申请补助券，且在申请时在建屋局注册有租约。符合资格的家庭将根据其租约，在今年7月起的一年期间，按照每月报销300元的方式获得补助券。

补助券没有发放的上限。不过，为防止滥用，补助券并不会在公开市场租约开始时立即发放，而是在几个月后。这期间，建屋局将进行一系列的检查，一旦发现滥用的情况，可能报警处理。

从直系亲属或近亲处租房的家庭不符合领取补助券的资格。当局将在实施日期临近时公布更多细节。