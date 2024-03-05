【国会】承包商注册系统扩大为全国系统 成聘用建筑客工的唯一管道

为了进一步推动建筑业转型，现有的承包商注册系统将从原为公共服务领域专用的系统，扩大成为全国系统，并将会是聘用建筑客工的唯一管道。

国家发展部长李智陞星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，作出这项宣布。

扩大承包商注册系统（Contractors Registration System，简称CRS）的覆盖率后，政府将能更有效地推行建筑质量、人力、生产力及创新方面的建筑业转型措施。

CRS由建设局管理，原本只有参与投标政府建筑工程或以第一级承包商身份参与公共服务领域建筑工程的公司，须同CRS注册。

CRS目前是聘用建筑客工的三个管道之一，其余两个是同为建设局管理的建筑商执照制度，和由新加坡建筑商公会管理的建筑分包商名册。三个管道的注册条件不同，意味着一些公司更易聘请客工。

为了让聘用建筑客工的所有公司都符合最低入门条件，它们日后须同CRS注册，才能聘用建筑客工。与此同时，建设局按照目前的工程价格等市场情况，调整加入CRS所须达到的最低缴足资本及最低业绩记录，确保注册公司有足够财务能力与经验来维持营运和完成工程。

建设局将给予公司时间来符合条件，并会在今年迟些时候公布详情。