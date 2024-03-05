公园遭蜂蜇 六旬叔不治

三巴旺公园连道骑脚踏车，六旬叔遭一群大黄蜂袭击，头晕喘不过气，紧急送院治疗，怎料病情恶化，三天后因器官衰竭逝世。

这起大黄蜂蜇人案发生在2022年7月4日早上11时许，事发地点是三巴旺财神庙附近的公园连道。死者是60岁的洪罗尼。

验尸庭星期二（3月5日）早上针对死因展开研讯。调查官供证时说，当天死者在11时54分拨电给妻子说，他在骑脚踏车时，遭一群大黄蜂追赶，也被蛰伤。

妻子要求他返回家，说等下带他去求医就挂了电话，但到了中午12时，妻子再度拨电给死者时，死者说无法骑回家，还指自己感到头晕、喘不过气以及喉咙不舒服。

听闻后，妻子要求他待在原地等她到场，也呼叫了救护车。妻子赶到场时，死者已经脱下上衣，妻子观察到他身上有多处蛰痕。

等待救护车到场期间，死者称口渴，妻子买了水，死者喝了几口就把剩下的水倒在身上，死者也多次投诉感到不舒服。

死者在下午1时抵达邱德拔医院的急诊室，但情况开始恶化，隔日转到加护病房，也因器官衰竭接受治疗，不过情况仍没好转，在7日过世。

根据医院记录，死者在5日前没有过敏的迹象，脸部也没肿起来，情况恶化转到加护病房后，肝脏和肾脏开始衰竭，肺部也感染，死因是器官衰竭。

警方因此排除他杀的可能性，判定为不幸的事故。研讯星期二下午续审。