【国会】乐龄易计划升级 提供八项新亲乐龄设施

专门协助打造安全组屋居住环境，让年长者能安心活动、生活更便利的乐龄易计划将升级，提供更多亲乐龄设施选项。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，建屋发展局于4月1日推展的乐龄易计划2.0（Enhancement for Active Seniors 2.0，简称EASE 2.0），会增添三大类共八项新的亲乐龄设施。

第一类新设施让腿脚不好的年长者更安心地活动，避免摔倒；第二类主要方便坐轮椅和使用座椅式便桶的长者；第三类则是加强长者在屋内的安全及让生活更便利。

新设施包括浴室内的壁挂式折叠淋浴椅、在有梯级的大门旁安装扶手栏杆、加宽浴室和厕所的门，及居家防火警报器等。

政府继续为新的亲乐龄设施提供高额津贴，一房式、二房式和三房式组屋屋主只需付5%的费用，四房式为7.5%，五房式为10%，而公寓式组屋屋主则需付12.5%。

符合资格的家庭可直接向建屋局申请加入乐龄易计划，或在邻里展开家居改进计划（Home Improvement Programme）时加入。

除了优化乐龄易计划，建屋局也将为全岛约170座租赁组屋的部分单位安装无线警报系统，受惠的将有2万6800名低收入和没有家庭支持网的年长者。

此外，建屋局也将把邻里更新计划（Neighbourhood Renewal Programme）扩展到1996年和1999年之间建成的组屋，惠及超过10万个组屋单位。这第五阶段计划的施工范围也将包括能促进年长者社交和身心健康的设施等。