疑水管爆裂致天花板漏水 商场管理层漏夜洗六小时

疑有水管爆裂，导致实龙岗商场天花板严重漏水，污水甚至流进珠宝店，弄脏地毯，管理层花了约六个小时清理。

这起事故发生于上星期六（3月2日）晚上9时许，地点是位于实龙岗的NEX商场的一楼。

《新明日报》接获读者通知，指NEX商场一楼的珠宝店外的天花板漏水，导致商场的地上湿漉漉。

记者星期一（4日）走访时，地上的污水已清理干净，天花板漏水处则出现一片白色的防水膜。

珠宝店员工黄先生受访时告诉记者，当时有很多污水流进店内，不仅地上湿了一大片，就连地毯也遭殃。

黄先生透露，当天事发时间是晚上9时许，管理层的工作人员事后展开清理工作，收拾残局，一直到凌晨3时许，前后花了大概六个小时。

他说，庆幸的是，事发时间接近商场打烊时段，附近店铺的生意没有受到影响。

另一间店铺员工艾尔米透露，天花板漏水时，一层店铺的许多名员工都出去查看情况。

“当时，我们只看见地上有一大片污水，但不知从何而来。”

附近员工受访时都说，事发隔天，污水已被管理层清理得干干净净，也没有出现任何异味。

据悉，天花板漏水是因为内部水管爆裂导致。

NEX发言人表歉意

NEX发言人受询时说，管理层在上星期六晚上9时40分接获一楼租户的通知，指出现漏水情况。

商场随即动员清洁与营运团队清理，并查看漏水原因。

“确定水管破裂导致漏水后，我们便即刻通知相关承包商，展开修复工作，并在晚上11时堵住漏水口。”

对于造成的任何不便，发言人深表歉意。