骗徒冒充关税局长发电邮 关税局促公众勿上当

诈骗团伙发电邮冒充新加坡关税局长等高层发出电邮，要求收件人完成“任务”，关税局提醒公众切勿上当。

关税局星期二（3月5日）在脸书贴文说，近期留意到数起冒充关税局高层的电邮诈骗案。这些流传的电邮署名关税局局长陈汉辉（Tan Hung Hooi），或其他高级管理人员，要求收件人完成任务。

关税局强调，这些电邮并非由关税局发出，呼吁公众提高警惕，慎防这类骗子。所有关税局的官方信函，都不会经由个人电子邮件账户，如Gmail、Yahoo或其他电邮域名发送，公众务必再三核实关税局的电邮是否包含“@custom.gov.sg”。

“我们严正看待这类冒充事件，因为这破坏了公众对关税局的信任。”

公众若存疑，可通过customs_feedback@customs.gov.sg联系关税局。更多反诈骗的信息，可浏览https://go.gov.sg/scam-advisory。