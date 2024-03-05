【国会】衔接东海岸的汤东线第四阶段七地铁站6月23日通车

汤申—东海岸线第四阶段的七个地铁站将在6月23日通车，把地铁直接开到东海岸一带。到时，全线约23万5000户居民只要步行不到10分钟，就可到汤东线地铁站乘车出行。

即将通车的地铁站为丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳及碧湾站（Bayshore）。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时，宣布上述消息。他说，汤东线第四阶段通车后，将缩短东部，例如是马林百列和东海岸居民的车程时间。

例如，从马林百列搭公交到珊顿大道，目前车程约要40分钟，日后若搭汤东线，只要20分钟就能抵达目的地。

公众6月21日可免费搭地铁穿行七个新地铁站

为让公众熟悉新的地铁站，陆路交通管理局将在6月21日上午10时至晚上9时，于上述七个地铁站举办预览活动，包括让公众免费搭乘地铁，穿行于这七个站。详情日后公布。

陆交局发文告说，汤东线第四阶段通车后，沿线约23万5000户居民只要步行不到10分钟，就可到汤东线地铁站。

徐芳达说，未来几年还会有多项地铁工程完工，包括预计2026年竣工的汤东线第五阶段和滨海市区线第三阶段延长线，到时会有四个地铁站（勿洛南、双溪勿洛转换站和锡林站）启用。

东北线延长线的榜鹅海岸站的土木和结构工程已完成，目前在进行装修，及测试列车服务，预计今年底前启用。

市区线增建的谦道站（Hume Station）预计可如期在2025年通车；环线第六阶段的三个新地铁站吉宝、广东民和爱德华太子站也会在2026年投入运作。

原定2024年投入运作，后来因冠病疫情延迟到2025年启用的东海岸综合车厂，如今因建筑挑战导致工程时间再拉长，预计2026年启用。

为业者提供地铁可靠性和表现奖励金

徐芳达说，到2026年，我国地铁网络将增加16个地铁站，住在东部、东北部和中部的另9万户居民将从中受益。

他也提到，通过政府投资和公交业者及员工的努力，地铁系统自2019年起，一直维持良好的可靠度，但业者的维修成本也增加了。

徐芳达宣布，政府将在2024年至2028年间，为业者提供地铁可靠性和表现奖励金（Rail Reliability and Performance Incentive），鼓励业者继续维持高标准的地铁可靠度、在员工身上做投资，以及提高员工生产力。