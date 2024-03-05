【国会】武吉班让轻轨3月16日起 周六特定时段恢复双向运行

武吉班让轻轨列车将从3月16日起，每逢星期六上午11时至下午1时，以及下午5时至7时，恢复双向运行。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，武吉班让轻轨系统的翻新工程将在2026年完工。

配合系统翻新工程，自2019年12月起，武吉班让轻轨列车在非繁忙时段只作单向运行。

陆交局星期二发文告说，武吉班让轻轨在周六特定时段恢复双向运行后，陆交局将密切留意情况，再决定是否在更多非繁忙时段恢复列车的双向运行。

陆交局也提到，两列新的轻轨列车已经运抵新加坡，会在完成测试后，于今年第三季投入运作。它们是19列新添购来取代第一代旧列车的其中两列。

至于13列第二代列车，信号系统提升工程进度良好。预计今年较迟时候，会有更多列车完成翻新，重新投入服务。

武吉班让轻轨3月22日至6月30日 周五和周末提早一小时结束服务

为提供更多的工程时间，测试新的列车和系统，武吉班让轻轨列车将从3月22日至6月30日，每逢星期五、星期六和星期天提早一小时，在晚上10时30分结束列车服务。

受影响乘客可乘搭现有穿行于武吉班让和蔡厝港的巴士服务续程，包括67号、171号、920号、922号、960号、963号、972号、972M号、973号、974号和976号巴士。

陆交局在2018年发出总值3亿4400多万元的合同，为武吉班让轻轨系统进行大翻新，让居民享有更可靠和顺畅的服务。工程包括更换19列第一代旧式列车、提升2015年启用的13列列车的信号系统、更换供电轨，以及安装可实时监测系统运作的新器材。

翻新计划原定2024年完成，但因冠病疫情，预计延至2026年完工。

盛港轻轨站月台3月展开工程改善人流

另外，盛港—榜鹅轻轨系统的盛港站月台3月将展开工程，改善人流。轻轨站的月台将增设等候处，让四条轻轨路线有各自的等候区，减少乘客混淆。

月台也会增设新的指示牌和排队标记，以及推出新的导盲触觉指导设施。

陆交局为盛港—榜鹅轻轨新添的25列双车厢列车，预计今年起陆续抵达新加坡。新列车将取代现有的单车厢列车以及部分双车厢列车，提高整体客容量。