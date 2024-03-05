【国会】徐芳达：不排除在收取较高车辆使用费前提下 考虑一次性增加我国车辆总数

交通部不排除在调高车辆使用费的前提下，考虑一次性增加我国车辆总数。但这最终必须考量各种权衡，包括对交通和不同使用者的影响。

国会拨款委员会星期二（3月5日）辩论交通部开支预算，政府国会交通委员会主席、碧山—大巴窑集选区议员安迪提问，若新一代的无闸门公路电子收费系统（ERP 2.0）能按车辆所行驶的实际路程计费，当局是否会允许增加一定比例的车辆数量。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达发言时说，交通部对在几年内、一次性增加我国车辆总数，并同时收取较高车辆使用费以避免交通拥挤的建议，持开放态度。

在计算车辆使用费时，包括按地点和时间收费，如现有的ERP系统，以及未来按距离收费的可能性。

这是当局首次对ERP 2.0系统会否按实际路程计费表达上述立场。

徐芳达指出，这个点子不新。经济检讨委员会曾在2002年建议，在逐步降低拥车税务的同时，增加拥车证供应，并在拥车和使用量两种收费之间取得更好的平衡。

政府曾在2002年和2003年期间，在允许车辆总数增长的同时，发放多5000张公开组（E组）拥车证。当时的车辆常年增长率为3％。

不过，徐芳达指出，单是根据使用量收费来避免交通阻塞的做法并不可行，因为这意味政府必须设定非常高的收费，很多车主不一定能接受。

他说，根据使用量收费的做法必须和拥车限制及其他措施，如停车费等一同实行，才能在确保公路交通顺畅的同时，让所有利益相关者达成比较平衡、可持续的结果。

“我希望议员明白，要作出取舍并不那么简单，必须经过仔细的研究才能决定。”

他举例，一些利益相关者如德士、私召车和送货司机可能会因为行驶比较长的距离，而得支付更高的费用。虽然原则上，按照使用量计算收费是个公平的做法，但交通部须评估这对不同群体的影响。