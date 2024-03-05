【国会】60个停车场设120个电动车快速充电桩

位于组屋市镇及邻里中心、商业大厦、裕廊集团工业区的60个建屋发展局停车场，接下来将为电动车安装120个快速充电桩，方便高里程数驾驶者如德士、私召车和轻型货车司机，在短时间内为车充电。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时透露，这些快速充电桩将安装在文礼、红山、加冷峇鲁、淡滨尼及兀兰等地。

陆路交通管理局答复《联合早报》询问时透露，新快速充电桩预计在2025年陆续完成安装。

今年1月，当局在大巴窑建屋局中心和榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）停车场，推出首批公共快速充电桩。

截至去年底，本地约有6000个电动车充电桩，电动车数量则约1万2000辆。以每辆电动车平均五至六天才需充一次电的频率，现有的充电桩足以应付需求。

夜间慢速充电仍将是轻型电动车的主要充电策略，但政府会在商业车辆驾驶者常停驻休息的地点，增添快速充电桩，方便这群高里程数的驾驶者。

政府拟在2040年前逐步停用内燃式引擎车辆，即传统的汽油与柴油车。

徐芳达透露，去年注册的新车中，电动车占比超过18％，同比增加约50%。新注册的混合动力汽车则从前年的39%，增加至去年的47%。加起来，2023年注册的汽车中，有近三分之二是更清洁能源车型。

今年首两个月，30%的注册新车是电动车，另外50%是混合动力车。换句话说，约八成的新车是更清洁能源车辆。

全岛有约2000个组屋停车场，目前约700个或三分之一已安装2400多个电动车充电桩。