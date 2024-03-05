【国会】拨款1500万元 资助采纳可持续方案海事企业

为鼓励海事业者推动永续发展，政府将拨款1500万元资助采纳可持续方案的企业，每一个可持续方案，中小企业可获50%补贴，非中小企业则补贴30%，上限为3万元。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布，海事及港务管理局将在海事业组合基金下，增设可持续性的新支柱，以协助业者把握绿色经济新增长机遇。

上述补贴将持续至2030年。海事局会在今年第三季公布更多详情。

预计今年底 大士港口已运作船泊位增至11个

此外，徐芳达也指出，预计2040年全面投入运作的大士港口，各阶段发展计划取得良好进展。预计到今年底，会有三个新的船泊位开始运作，届时已投入运作的船泊位，将从现有的八个增至11个。

340人受惠于海运专业人士与员工转业计划

新加坡作为全球领先的航运中心之一，打造一支掌握行业所须技能的劳动队伍不可缺。从2019年迄今，已有340人受惠于海运专业人士与员工转业计划。

徐芳达说，海事局将与劳动力发展局合作扩大转业计划范围，至海事数码化、脱碳和网络安全领域。

这项转业计划为想要投身海事业的个人和现有雇员，提供与码头营运、航运和海事服务相关的培训课程，参与计划的雇主也可获得一定数额的薪金资助。

自2023年12月开始，当局在聆听业界反馈后，改善计划内容，调整培训方式至100%在职培训，让参与计划的公司，可更灵活安排雇员培训需求。