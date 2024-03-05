【国会】交通部与业者成立行动联盟 缩短海空联运货物停留时间至少一半

经由新加坡空运并海运的货物目前可能须要超过五天转运，为减少货物至少一半的停留时间，交通部将与业界成立群策群力行动联盟，以提高效率和降低物流业者与客户的成本。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，由于飞机和船舶抵达和离开的时间存在不确定性，物流供应商从货物抵达到离开之间，须算入缓冲时间。

此外，中小企业等规模较小的物流业者主要依靠人工预订航班和准备许可证，因此船只或航班时间最后一分钟更改也可能增加转运时间。

徐芳达说，政府希望将货物停留时间缩短至少一半，目标是让货物抵达新加坡的24小时内，通过中转航班或船只离开。

这将为物流供应商及他们的客户减少时间和成本，让新加坡在竞争中脱颖而出，成为值得信赖和高效的多式联运物流枢纽。

为制定方案克服瓶颈并达成目标，交通部将与德国物流公司德铁信可（DB Schenker）、新加坡港务集团、货运网络有限公司（Cargo Community Network）、新翔集团、新加坡航空公司和新加坡航空货运代理协会合作，成立群策群力行动联盟。

行动联盟计划加强物流业者之间的协调，让物流供应商更清楚货物的流动和状态，以设法将缓冲时间降到最低。

此外，行动联盟有意为物流供应商开发数码平台，提供航班和船只的实时数据并协助他们预订。这能让物流供应商可以更好地规划多式联运方案，以及更敏捷地应对最后一刻的变化。

明年首季起简化陆路关卡转运准证要求

为简化陆路关卡转运程序，交通部也与关税局和贸工部等政府机构合作，让企业通过我国陆路关卡转运货物到本地机场和海港时，只须申请一张转运准证。

徐芳达说，由于须要进行系统改变和修正法律， 这项措施将于2025年第一季实施。

到时，企业每次转运可省最多40元的准证费用，准备时间也能减少超过一半。以整个行业来看，每年可节省的费用预计多达200万元。

徐芳达说，如果未来通过我国陆路关卡转运的货物量增加，还能节省更多。

目前经由兀兰和大士陆路关卡转运的货物，被视为进口再转出口，企业因此须分别申请进口和出口货物两个准证，行政与合规成本更高。

此外，我国也开始允许符合安全、安保和运营要求的马来西亚货车与司机，直接进入本地集装箱码头处理跨境集装箱，无须先将货物转移到本地注册的货车上。

新加坡港务集团去年让一家集装箱服务公司试行，目前这项安排已扩大至所有符合条件的公司，并处理了超过300个集装箱。

徐芳达预计，通过这项安排处理的集装箱数量会随时间增加，有助物流公司节省人力和企业成本。