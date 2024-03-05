【国会】未来10年投入多10亿元提升街道设施 便于走骑搭

陆路交通管理局未来10年将投入多10亿元提升更多市镇的街道设施，打造更安全和包容的通勤体验，方便人们步行、骑脚踏车和使用公共交通代步。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说， 这10亿元是总值35亿元的乐龄SG（Age Well SG）计划的一部分，将用于扩展安行街道（Friendly Streets）计划至更多市镇，以及提升往来交通枢纽的通勤设施。

陆交局去年在宏茂桥、武吉巴督西、淡滨尼动土，今年上半年会大巴窑和西海岸动工，推行安行街道计划，为公众提供更便利安全的出行体验，也为街道注入更多活力。工程预计2025年底前完成。

到了2030年，所有市镇都会有至少一条安行街道，陆交局会根据不同的社区需求，展开针对性的改善工程，包括设立无障碍人行过道、延长交通灯“绿人”时间并缩短等候时间、增设绿色路面标记或路隆放慢车速，以及改善巴士站设施等。

安行街道计划扩大至十个市镇

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士宣布，陆交局接下来将扩大安行街道计划至十个市镇：勿洛、万国、武吉班让、波那维斯达／荷兰、蔡厝港、裕廊东、白桥（Pek Kio）、榜鹅、三巴旺，以及中峇鲁／合乐。这些市镇都有较多年长者和年轻家庭。

陆交局今年稍迟会向居民和基层等利益相关者进行咨询，敲定具体地点以及改善工程事项。

许连碹说，陆交局未来10年也会提升通往交通枢纽的设施，打造更舒适的通勤体验，同时鼓励年长者保持活跃。

这包括在更多巴士站增添有扶手和靠背的座位，并确保轮椅使用者能无障碍通行，使巴士站更亲年长者。

目前，陆交局已在巴士站基础建设提升计划（Bus Stop Infrastructure Enhancement Programme）下，让255个巴士站更加亲年长者及无障碍通行；预计到了2025年，有多105个巴士站将完成建设提升。

陆交局也会建造更多有盖走道，连接地铁站以及800米半径内的安行街道。目前，陆交局已建造约285公里的有盖走廊，主要连接交通枢纽以及400米半径内的设施。

更多行人天桥接下来也会安装电梯，尤其是靠近交通枢纽和医疗机构的天桥。2013年至今，已有87个天桥安装了电梯，这些天桥主要在年长者和行动不便者较多的地段。

上述计划的地点和详情会在日后公布。