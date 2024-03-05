【国会】锡安路和沈氏坊部分车道今年动工改造 料2026年竣工

锡安路和沈氏坊部分车道今年将进行改造工程，以扩大人行道并增设脚踏车道，让行人和脚踏车骑士更方便和安全地前往周围设施。改造工程预计2026年竣工。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时，宣布上述两项道路改造计划。

锡安路（Zion Road）介于里峇峇利路和恒河道（Ganges Ave）之间有五六条车道，当中多达两条车道将进行改造，改造路段约长700米。

除了扩大人行道，陆路交通管理局也将增设脚踏车道，连接锡安路和亚历山大公园连道。

同时，陆交局计划扩建世界城购物中心对面的巴士站，并为前往锡安路河畔熟食中心的公众提供有盖走道。

陆交局去年6月至7月通过线上问卷收集社区对锡安路改造的反馈，以协助完善计划。

在沈氏坊，沈氏坊巴刹与熟食中心（Sims Vista Market and Food Centre）前方300米长的路段，将从四条车道改为两条车道，以腾出空间扩大人行道和增加脚踏车道。

沈氏坊也会增设有盖过道，到时公众往返第53座组屋和巴刹将更加安全与便利。

陆交局早前已确认60个可改造成人行道、脚踏车道或巴士车道的地段，并将继续与社区沟通以落实更多这类项目，加强安全和连通性。

去年12月，陆交局动工把蔡厝港台约80米长的车道，以及达曼裕廊永升路约18米的车道改造为人行道。工程预计今年竣工，方便居民往返邻近的商场和地铁站等主要基础设施。

目前为止，陆交局也完成了合乐路、市政区、海军部村庄和中峇鲁的道路改造项目。