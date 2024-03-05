【国会】约2025年起 行动辅助踏板车使用者须有医疗证明

政府接受活跃通勤咨询小组的建议，约2025年起，规定电动行动辅助踏板车使用者须有医疗证明。

为避免能行走的人滥用电动行动辅助工具（简称PMA），活跃通勤咨询小组（Active Mobility Advisory Panel）去年12月14日提呈了改善安全问题的建议报告。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布，交通部决定接受建议收紧行动辅助踏板车的使用。

政府在评估活跃通勤咨询小组的建议时，咨询了全国配送人员协会（National Delivery Champions Association）、送餐平台、行动辅助踏板车零售商、支持残障者以及年长者的社区服务机构。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆指出，一般上，PMA体积较大，重量可能是脚踏车的六倍多。由于用户往往是行动不便者，PMA可在组屋底层行驶，或开入电梯。PMA也是唯一获许在人行道行驶的机动设备。

“我们须确保PMA被真正有需要的人使用，而且是以安全负责任的方式，这是法规旨在实现的目标。”

马炎庆也是活跃通勤咨询小组主席。他说，新规定生效前，政府须先修改活跃通勤法令（Active Mobility Act），这将给予受影响的零售商和行动辅助踏板车用户至少一年的过渡时间。

约2025年起，人们若要使用行动辅助踏板车，须先取得行走不便等健康问题的医疗专业证明。这仅针对行动辅助踏板车，不影响行动辅助轮椅。

用户若通过科技辅助基金（Assistive Technology Fund）和乐龄助行基金（Seniors’ Mobility and Enabling Fund）购买辅助踏板车，无须额外索取证明。

陆路交通管理局也正与相关机构合作评估其他或也能充当证明的证件，日后会公布更多细节，并将提供充裕的过渡期，用户无须赶着领取医疗证明。

时速限制从每小时10公里降至六公里

政府也将收紧PMA的时速限制，从每小时10公里降至六公里，相当于一般人快走的速度（每小时四至六公里）。

零售商接下来只能售卖符合速度限制的PMA，但由于市面上的PMA大多的时速限制都高于六公里，政府将提供零售商足够时间调整，以清掉现有库存，改而进口符合新速限的产品。

行动不便的用户也可继续使用现有速限为每小时10公里的PMA，但行驶时速不得超过六公里。

超标工具不准在人行道行驶

根据现行规定，装载重量超过300公斤、70公分宽、120公分长、150公分高的PMA不可以上公共交通工具。政府接下来也将禁止同类超标工具开上人行道。

不过，一些用户鉴于医疗原因，或需用较大尺寸的PMA，政府会破例批准有医疗证明者在人行道上使用。