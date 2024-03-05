【国会】2000辆巴士和公交枢纽播放音频 宣导关爱通勤文化

为打造更有爱心与包容的通勤环境，陆路交通管理局将在公共交通枢纽播放新的音频，宣导关爱通勤文化。2000辆具有播音功能的公共巴士，今年第二季起也会陆续播放提倡关爱行为的音频。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，音频内容将包括鼓励通勤者把座位让给更有需要者、为轮椅使用者腾出空间，以提醒大家留意较弱势的通勤者。

至于为有语言障碍通勤者推出的视觉沟通工具，陆交局已完成试行计划，并正在根据反馈，提升有关沟通工具，以更好地满足使用者需求。

所有地铁站和巴士转换站都有视觉沟通工具，用象形图和文字形式表达常见的公交关键词如“票务”“紧急”，方便工作人员为有需要的通勤者提供协助。

此外，政府也与超过100名伙伴包括学校、社会服务机构与企业，通过各种活动协助有需要者顺利通勤。这包括协助残障者更有信心乘搭公共交通工具的学习之旅、与特殊教育学校合作，加强宣传，提高社会对特需者的认识。

旨在培养更多有爱心和掌握协助他人技能的关爱通勤拥护者计划，也取得良好进展。这项在2021年推出的计划，截至去年12月，已成功培训超过1万4000名志工，他们已掌握如何协助其他通勤者的知识。

马炎庆鼓励更多人，通过参与网上培训课程，大家一起加入爱心行列。