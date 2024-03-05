金融时报：淡马锡谈商投资于OpenAI

新加坡政府的投资公司淡马锡（Temasek）在谈商投资于ChatGPT开发及运营者OpenAI。

英国《金融时报》星期二（3月5日）的报道说，淡马锡在和OpenAI首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）谈商此事。奥尔特曼正在寻求资金以打造晶片业务。

如果成交，这将是OpenAI首次迎接有政府背景的投资公司的注资。

据两名知情人士说，淡马锡的高级执行员在最近几个月多次与奥尔特曼见面。

另一熟悉此事的人士说，淡马锡原本有兴趣投资奥尔特曼的创投基金Hydrazine Capital，但最近的讨论包括OpenAI本身。

他补充说，这些是初步谈商并且还在进行中，未敲定任何投资规模。

OpenAI和淡马锡都拒绝对双方的谈商置评。

这次谈判正值奥尔特曼寻求资金开展一个雄心勃勃的半导体业务计划，这个业务将使OpenAI减少对Nvidia生产的尖端晶片的依赖。

尽管自2022年11月推出ChatGPT以来收入大幅增长，但奥尔特曼曾说，由于构建和训练其模型的成本高昂，OpenAI仍处于亏损状态。

奥尔特曼和其他人对未来几年建设人工智能基础设施的成本的估计，从数千亿美元到高达7万亿美元不等。这个数字让传统的科技风险投资家望而却步。