知情人士：竞购淡马锡旗下公司兰亭能源 蚬壳与沙特阿美等已入围

据知情人士透露，新加坡淡马锡控股（Temasek Holdings）已将能源巨头蚬壳（Shell）和沙特阿美（Saudi Aramco）等公司列入候选名单，入围竞购淡马锡旗下的液化天然气（LNG）贸易公司兰亭能源（Pavilion Energy）的大部分资产。

路透社星期二（3月5日）报道此消息时指出，淡马锡10年前成立兰亭能源，专注于液化天然气相关投资，如今要出售这家公司。此时，亚洲液化天然气现货价格自8月中旬以来已下跌超过40％，可能会影响这项交易的估值。

一名消息人士说，淡马锡正在评估有关公司对兰亭能源资产的出价。这些资产不包括兰亭能源的天然气管道业务。最后一轮竞标可能会在未来几周内进行，如果价格合适的话，将宣布获胜者。

目前尚不清楚淡马锡收到了多少份竞标书，也不清楚它们的财务条款。

彭博社于去年8月间首次报道了淡马锡要脱售兰亭能源的计划。

淡马锡拒绝就路透社的询问置评。蚬壳拒绝置评，沙特阿美公司没有回应置评请求。

为淡马锡这个出售事宜提供咨询的巴克莱银行（Barclays）也拒绝置评。

一名业内人士说：“兰亭能源拥有不错的投资组合，因此这对沙特阿美来说是进入液化天然气业务的好机会。对于蚬壳来说，这将进一步扩大其庞大的投资组合。”

能源情报公司Vortexa液化天然气业务主管菲利克斯·布斯（Felix Booth）说：“此举表明沙特阿美公司对建立液化天然气投资组合的战略兴趣，以及在海外投资于供应和进口液化天然气的基础设施的意愿。在液化天然气贸易行业，规模至关重要，因此需要其他交易来补充兰亭能源的地位。”

蚬壳是全球销量最大的液化天然气贸易商，以及新加坡的另一家液化天然气进口商。对它来说，这次收购将扩大它在新加坡的市场份额。在2023年第四季，蚬壳从液化天然气贸易赚取了24亿美元。它自2013年以来一直向新加坡进口液化天然气，满足新加坡四分之一的天然气需求。

根据兰亭能源网站，作为新加坡能源市场管理局（EMA）指定的进口液化天然气四家公司之一，兰亭能源通过液化天然气和管道天然气满足新加坡三分之一的电力和工业天然气需求。它还向新加坡这个世界顶级添油港口的船舶，供应液化天然气。