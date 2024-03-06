鼓励企业客户能源转型 星展承诺提供可持续发展融资去年增至700亿元

鼓励大企业和中小企业客户能源转型，星展银行承诺提供的可持续发展融资，去年增加大约37％至700亿元。同年，星展也促成了将近180亿元环境、社会与治理（ESG）债券的发行。

星展星期三（3月6日）发布《2023年可持续发展报告》并披露，为了推动普惠金融，去年为新加坡的微型和小型企业批准超过4400笔无担保贷款，总额6亿6500万元，以满足它们的营运资金需求。

五行业客户去碳化进度良好

星展银行可持续发展总监孟浩（Helge Muenkel）指出，去年银行承诺提供的可持续发展融资，较2022年增加了190亿元。

他说：“这不仅是金额增加，占机构银行业务（institutional banking）的比率也增加。换句话说，我们的贷款愈来愈‘绿化’。”

星展于2022年为七个行业的企业及机构客户设定去碳化目标，根据最新报告，五个行业进度良好，两个不如预期。进度良好的包括电力、石油与天然气、汽车、航空以及房地产，船运和钢铁业则比预期稍逊。

孟浩指出，在电力投资组合中，再生能源融资已占将近一半。星展在燃煤电厂方面的曝险也大幅减少，从2021年的27亿元，减少至2023年的18亿元，减少33％。

他强调，星展将逐渐减少给燃煤发电厂的融资，这项政策维持不变。“然而，仅仅逐步淘汰是不够的，我们须有更积极的作为。这意味着我们须要探讨，如何让现有相当大一部分的燃煤发电厂提前退役。”

亚洲现在有超过2000座燃煤发电厂，每座平均年资15年以下。业内人士估计，这些燃煤发电厂退役至少需5000亿美元（约6800亿新元）融资。

孟浩也说，去碳化的进程可能是曲折的。他举例，如果银行为非绿色资产提供融资，促进它们转型成绿色资产，投资组合的排放密度可能上升。

排放密度是指每单位产出的排放量。以星展的电力客户为例，2020年的排放密度是每兆瓦时（MWh）260公斤二氧化碳。星展参考国际能源署的净零排放进程，目标在2030年把排放密度减至138公斤、2050年降至零。

星展指出，钢铁业客户去年的排放密度虽有改善，但略高于参照指标，而船运业为运油船（shuttle tanker）贷款的额外放款增加，影响了去碳化进程。

星展强调，船运业的贷款是集团确定去碳化目标前，承诺为客户提供，并非新的交易。

由于国际社会对于食品与农业，以及化学品行业如何实现净零排放的路径仍缺乏共识，公开数据也有限，星展鼓励这两个行业的客户开始追踪并披露温室气体排放量，以作为未来设定去碳化目标的参考基础。

孟浩回应《联合早报》询问时说，上述九个行业的贷款，去年占机构银行业务31％。