星期三开盘可关注股票

在美联储主席鲍威尔发表货币政策前，市场避险情绪升温，隔夜三大美股星期二（3月5日）集体收跌。其中，纳斯达克指数大跌1.65%，收报15939.59点；道琼斯工业指数跌1.04%，报38585.19点；标普500指数跌1.02%，报5078.65点。

新加坡海峡时报指数星期二闭市下滑0.48%或15.11点，报3107.10点。全天成交量13亿9000万股，总成交额9亿5960万元。上升股194只，下跌股356只。

亚太区域股市星期三（6日）早盘全部下滑，东京和首尔股市分别下跌0.4%和0.27%；悉尼股市也跌了0.13%。

星期三可关注的本地股票：

1. 星展集团（DBS）盘前发布去年年报，星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）2023财年总薪酬为1123万元，比2022财年总薪酬减少了约415万元。集团去年发生一连串数码服务中断事故，高博德削减30%的可变动薪酬以为此负责。

2. 直播互动娱乐平台17LIVE集团与全亚影视娱乐（MM2 Asia）签署合作备忘录，共同探索东南亚地区的娱乐产品。合作将为17LIVE提供额外的平台，扩大线下直播活动。

3. 中国电动车制造商蔚来（NIO）星期二闭市后公布最新业绩报告，因汽车销售利润率提高，第四季集团净亏损同比收窄4.3%至56亿人民币（约11亿新元），营收达171亿零320万人民币，同比增长6.5%。集团去年全年净亏损则扩大至211亿民币，前年为亏损146亿人民币，调整后的全年净亏损185亿人民币。去年全年营收则同比增长12.9%达556亿人民币。

4. 凯利板上市的沣裕国际（Abundance International）宣布，公司的保荐机构（sponsor）腾福企业服务（Stamford Corporate Services）决定于5月28日起终止为公司提供保荐服务。公司将寻求其他保荐机构，并在落实后公布。