四家银行与反诈骗中心识破四起骗局 保住26万多元

本地四家银行职员机警识破骗局，迅速通报警察部队反诈骗中心，一个月内先后阻止四起骗局，帮四名男子保住超过26万元。

新加坡警察部队星期二（3月6日）发文告说，警察部队反诈骗中心、渣打银行、华侨银行、星展银行和汇丰银行，在2月先后阻止四起骗案，保住四名受害者的26万5000元。

四名年龄介于63岁至78岁的受害者，分别险些坠入投资骗局、技术支持骗局、冒充公务员骗局，以及爱情骗局。

一名71岁受害者早前在社交媒体结识一名声称居住在香港的“网友”，后者在2月3日称自己在本地有一家本地餐饮公司，受害者不易有诈按指示转账作为投资。为了以假乱真，“网民”也在一个虚假的投资平台放入受害者“投资”的金额，以示证明。2月7日，受害者再次按指示，要从渣打银行的户头转账超过5万元，但银行职员当即识破骗局，并在反诈中心的协助下迅速联系受害者，及时阻止骗局。

另一名居住在海外的63岁受害者也险些坠入投资骗局，一名在脸书结识的女子向他介绍加密货币的投资计划，受害者当即被高回酬吸引，转账超过25万元到不同的银行户头。不过，本地的汇丰银行职员察觉这些转账可疑后，在2月15日通报反诈中心，后者联系上受害者，阻止继续转账之余，还帮他追回之前转走的9万元。

受害者到华侨银行的勿洛分行要求转账到海外户头，所幸骗局被机警的银行职员一眼识破。（新加坡警察部队提供）

在一起案件中，74岁受害者看到手提电脑荧幕上弹出一个窗口，称他的手提电脑已损坏。受害者没有意识到是骗局，拨打窗口提供的热线电话，一名“网络安全部门人员”称受害者的银行户头被盗用，指示他转账7万元到一个香港户头协助抓获“骗子”，并承诺之后会把钱归还。受害者信以为真，到华侨银行的勿洛分行要求转账到海外户头，所幸骗局被机警的银行职员一眼识破。后者在反诈中心的建议下冻结了受害者户头，阻止他进行转账。

另一起案件发生在2月21日，78岁男子在脸书结识一名女子，后者称自己面对经济困难，受害者心软答应贷款给女子，于是转账给对方。女子后来称寄出一个有现金和奢侈品的包裹给受害者，但要求受害者支付关税、物流保管费和额外的外币交易费等。受害者于是到星展银行分行要求提取余额时，职员察觉不妥，立即通报反诈中心，最后说服受害者停止提取5万元。

受害者到星展银行分行要求提取余额时，职员察觉不妥，立即通报反诈中心，最后说服受害者停止提取5万元。（新加坡警察部队提供）

警方提醒公众，通过“ACT”三步骤来自我保护，避免成为诈骗案的受害者。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），受骗后要尽快通知当局，以防更多人受害。