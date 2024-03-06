【国会】公积金购屋津贴去年2月调高后 须付现金溢价转售组屋买家比率降至18％

政府去年2月调高首次购屋者购买转售组屋可获得的公积金购屋津贴后，支付现金溢价的转售组屋买家比率从2022年的29％，下降至约18％。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期三（3月6日）在国会回应议员谢曜全（裕廊集选区）的提问时说，大多数转售组屋买家无须支付现金溢价，所有买家支付的现金溢价中位数也维持在零元。转售价高于市场估价时就会出现现金溢价。

他指出，自政府去年2月14日调高公积金购屋津贴（CPF Housing Grant）后，支付现金溢价的转售组屋买家比率从2022年的29%, 下降至去年12月31日的约18％。这也显著低于2021年的36%。

针对谢曜全建议政府考虑公积金购屋津贴额根据现金溢价而定，陈杰豪说，现金溢价由买家和卖家自愿协议，很难对此实施任何限制，因为双方可以串通起来规避这些限制。

陈杰豪说，左右现金溢价的考量也很多，例如组屋属性、地点和照顾家人的需求等。“因此，我认为避免使计划过于复杂或过度干预这类决定是明智的。”

他提出，公积金购屋津贴专门针对符合收入条件等的首次购屋者，因此对整体转售市场的影响有限。政府将继续密切留意人们是否可以负担得起转售组屋。

副总理兼财政部长黄循财去年2月14日宣布调高公积金购屋津贴（CPF Housing Grant），让首次购屋者更能负担得起转售组屋。

在购买二房式到四房式转售组屋时，符合条件的首次购屋家庭可获得的津贴从5万元增至8万元，首次购屋的单身者津贴也从2万5000元调高至4万元。

若购买五房式或更大型的转售组屋，首次购屋家庭所能获得的津贴从4万元增至5万元；单身者购买五房式组屋的津贴，则从2万元提高到2万5000元。