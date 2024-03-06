【国会】卫生部为更多慢性病推出护理方案 健康SG保健护理计划提具体建议

为促进国民健康，卫生部将针对更多慢性病推出保健护理方案，并改进健康SG保健护理计划，全科医生可提供更具体的保健处方与锻炼建议。

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时宣布，将扩大保健方案（health protocols）的范围，全科医生以“健康SG护理方案”（Healthier SG Care Protocols）为指导，确保居民享受一致且优质的护理服务。

目前，政府已推出12个方案，其中包括筛查和疫苗接种，以及常见慢性疾病的管理。

他说：“卫生部将扩大方案范围以涵盖更多疾病，例如稳定型缺血性心脏病和稳定型中风。 我们将于2025年初开始推出。我们也开始致力于心理健康方面的工作。”

同时，卫生部将改进健康SG保健护理计划，全科医生可提供更具体的保健处方。

王乙康提到，居民和医生共同制定的健康计划涵盖了定期健康检查和疫苗接种等基本行动项目，但关于生活方式的建议却很笼统，“例如，只是建议居民多锻炼”。

他指出：“2024年，我们将提出更具体的建议。例如，建议居民每周进行三次的有氧运动。”

截至今年2月29日，已有76万5000名居民加入健康SG，其中，约48.4万名居民年龄在60岁以上，约28.1万名居民年龄在40岁至59岁之间。另外，也有超过1000名全科医生加入健康SG。

王乙康也说，超过12万4000名加入健康SG的居民已接受免费疫苗接种和健康检查。

目前，没有计划开放健康SG供其他年龄层公众报名。