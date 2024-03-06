海指超跌反弹 早盘涨35.13点

经历连续几个交易日下跌后，新加坡股市早盘触底回升。新加坡海峡时报指数星期三（3月6日）开盘后一路冲高，截至中午12时涨35.13点或1.13%，报3142.23点。最高点达3144.75点，最低点为3114.43点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，虽然新加坡市场近期没有较大的利空消息，但海指自农历新年后基本均处于跌势。在跌破3030点后，早盘触底回升，强劲反弹应能使指数继续保持上升态势。

他指出，股指回弹主要因资金回流，在美股连续冲高后，投资者短期内可能选择海指避险。预计美联储主席鲍威尔即将发表的国会证词会偏鹰，而延缓降息却有利于新加坡的银行股。

路透社引述荷兰国际集团（ING）经济师的报告说：“鲍威尔似乎不太可能改变美联储官员最近的态度，即他们不急于降息，并希望在降息之前确定通货膨胀得到控制。”

亚太地区其他股市涨多跌少，香港股市大涨2.3%，领涨区域市场；深圳、上海和悉尼股市也均上涨，涨幅介于0.12%至0.61%；东京和首尔股市则分别下滑0.07%至0.3%。

30只海指成份股中，26只上涨，四只下跌。

其中领涨的为新航（SIA）和凯德投资（CapitaLand Investment），前者涨2.67%至6.53元，后者起2.27%至2.7元。

下跌幅度最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group）和创业公司（Venture Corp），分别滑落1%和0.57％，报1.99美元和14元。