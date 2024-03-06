自雇者报税流程进一步简化

新加坡国内税务局今年进一步简化自雇者的报税流程，特别是佣金代理和送货员。其中，超过10万名佣金代理的报税表格已预先填好收入资料。

国内税务局星期三（3月6日）发文告说，今年该局通过两项举措简化自雇者的报税流程，包括首次要求近700家佣金代理商在3月1日之前，收集、保留和提交旗下抽佣经纪的身份和收入信息，当中有650家机构在截止日期前提供了资料，让超过10万名佣金代理的报税表格预先填好了资料。

此外，税务局也首次将自雇送货员纳入“固定费用扣除比例”（Fixed Expense Deduction Ratio）计划，符合条件的送货员可选择按每年总收入的固定比例来申请扣除业务开支。这项计划涵盖每年总收入在5万元或以下的自雇送货员，而且必须使用当局规定的交通工具送货。之前这项计划只包括佣金代理、私召车和德士司机。

根据税务局文告，今年有逾180万人可享有“无须呈报所得税服务”（No-Filing Service，简称NFS）。这些纳税人不必呈报所得税，但仍会接到通知，要求他们核实自动纳入的收入资料是否准确，以及检查扣税资格。

约有18万人受益于“直接估税通知书”（Direct Notice of Assessment）计划，他们从3月中起接到税单后，若须修改收入和扣税详情，仍能在税单日期的30天内上网（myTax）更改。

须提交所得税申报表的纳税人、雇员和自雇者应在4月18日之前在政府税务网站（myTax Portal）提交资料。税务局鼓励纳税人使用财路（GIRO）和PayNow作为缴税和退税方式，确保交易安全。