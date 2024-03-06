李总理吁澳洲继续参与亚细安合作议程

李显龙总理指出，在亚细安下个阶段的整合中，澳大利亚继续深入参与和结合到亚细安的议程非常重要。

在澳洲墨尔本出席亚细安—澳洲特别峰会的李显龙总理星期三（3月6日）上午在峰会全体会议上，谈到亚细安和澳洲继续合作的重要性。

他说：“东南亚未来经济的发展，及我们设立的基础设施、规则与规范，都会直接影响澳洲自身的增长和发展。如果做得好，这也会大大加强澳洲的增长和发展。”

李总理说，本区域的和平、安全和繁荣与澳洲有独特的利害关系，而稳定、繁荣的亚细安和开放、包容的区域框架最符合澳洲的利益。澳洲多年来也为亚细安共同体建设贡献良多。

新加坡对澳洲致力于深化与本区域的联系表示欢迎。李总理也就澳洲与亚细安在绿色和数码经济领域的合作提出建议。

在绿色经济方面，澳洲可协助为跨境电力贸易制定框架和发展实体基础设施。澳洲也可以连接亚细安电力网。

至于数码经济，李总理说，澳洲在数码贸易、人工智能和网络安全能力建设方面的优势，可帮助亚细安制定自己的数码经济框架。

澳总理：东南亚是澳洲命运所在

澳洲总理阿尔巴尼斯在开场白中，强调东南亚“是澳洲命运所在”，澳洲会继续支持《亚细安印太展望》并确保本区域和平与稳定。

“澳洲致力于和你们一起维护主权、领土完整、平等和独立的原则，并确保我们区域的安全、韧性、开放、包容和繁荣。”

担任亚细安轮值主席的老挝总理宋赛•西潘敦在发言时也感谢澳洲对亚细安核心地位的持续支持，并指这大大加强了亚细安共同体的建设进程，及亚细安和澳洲的共同目标，如维护与促进区域及其他地区的和平、稳定与发展。