【国会】终身健保索偿范围拟扩大 检讨评估下半年完成

随着索偿人数和赔付额显著增加，卫生部属下的终身健保理事会已开始检讨终身健保计划。接下来，终身健保索偿范围拟议扩大，保费也预计调高。当局会继续确保人们可用保健储蓄支付保费，并为负担不起的群体提供津贴和额外援助。

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时宣布，终身健保理事会将检讨终身健保（MediShield Life）保费和索偿范围，并将在今年下半年完成评估，包括以下三方面：

首先，理事会将探讨提高住院和日间手术治疗的终身健保索赔限额，以涵盖十分之九的津贴医疗账单，助人们应对庞大医疗费用，减轻须自掏腰包的医药费。卫生部也将检讨保健储蓄使用限额，确保终身健保和保健储蓄可更好为人们提供保障。

其二，理事会也考虑把承保范围扩大至更多类型的门诊和居家护理。目前在终身健保索赔范围内的门诊护理，例如洗肾服务，索赔额也有望提高。

其三，理事会将探讨如何将索偿范围扩大至细胞、组织和基因治疗类产品（cell, tissue and gene therapy products，简称CTGTP），以确保人们负担得起这些昂贵的突破性治疗。这类产品正在迅速发展，但仍然存在许多不确定性，理事会将评估这些治疗的临床和成本效益。

拟议中的改变 可为患重症国人提供更好保障

王乙康说，这些拟议中的改变，可为患上重症的新加坡人提供更好的保障，但也意味着保费的上涨将不可避免。

终身健保这个全民重症保险计划在2015年推出。推行满五年后，因索偿人数和赔付额都显著上涨，终身健保理事会在2020年展开了首个重大检讨。王乙康指出，当时，各年龄层的保费平均增加25％。

“但请放心，我们将采取必要的措施，尽可能确保保健储蓄能够全额支付终身健保的保费。”

为帮助低收入者和保健储蓄户头存款不够用的人，当局也会采取措施，例如加强终身健保津贴、考虑为特定群体填补保健储蓄户头等。

王乙康说：“我们可能得用更多的保健储蓄存款支付小额医药费，以让终身健保能更好地应付大笔的医药开销，从而缓和保费的增长。”

他强调，没有人会因为无法承担保费而失去终身健保的保障。