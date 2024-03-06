【国会】幼培署下半年试行婴儿保姆计划 每月收费约700元

幼儿培育署今年下半年推出的婴儿保姆试验计划，委任指定业者为家长提供保姆服务。参与计划的业者可获政府资助，每月收费须维持约700元，即一般中等收入家庭负担得起的水平。

这项为期三年的试验计划，面向各收入阶层家庭的18个月以下婴孩，第一年预计可服务500名婴孩，之后逐步增至700名。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时，宣布这项计划。

不少家长在新加坡携手前进对话会上反映兼顾家庭与工作所面对的压力，尤其当孩子还在未满18个月大的婴幼儿阶段。除了探讨能否增加有薪育儿假期，以及增加学前中心托婴服务名额，政府希望通过试行婴儿保姆计划，让有婴孩的家长提供多一个托管孩子的选项。

在试验计划下，每个保姆可在自己家中或在联络所等指定的社区空间，在同一时间照顾最多三名婴儿。参与计划的保姆会在正常工作时间内照顾婴孩，不会提供夜间托管服务。

受委任的保姆业者须将收费维持在人们负担得起的水平。

孙雪玲说，在计划下，政府的目标是让家长支付的保姆费用，接近中等收入家庭的婴孩在主要业者（Anchor Operator）学前中心接受托婴服务的收费。家长也可使用孩子的儿童培育户头款项支付保姆费用。

幼儿培育署会审核保姆的背景，并且会要求指定业者遵守一系列服务要求。这些要求包括审核及评估保姆与她们住家是否适合照顾婴儿、制定安全准则和保姆责任范围、确保保姆完成照顾婴儿与急救等训练、向家长提供保姆简介，以及制定事件与投诉处理程序。

幼儿培育署也将与业者合作制定保姆行业标准，确保本地保姆服务安全可靠，今年下半年公布试验计划更多信息。