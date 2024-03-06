【国会】学前中心与特需托管中心调低收费顶限

获政府资助的学前教育中心明年将调低收费顶限，多数家庭自付的每月费用将介于3元至441元，调整将惠及约9万5000名儿童。

从明年1月起，主要业者和伙伴业者经营的学前中心每月收费顶限各减40元，全日制托儿服务的收费顶限分别降至640元和680元。扣除津贴，家庭月入在3000元及以下的低收入家庭每月只须支付3元。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时说，收入在中位数水平的家庭在2025年，所支付的全日制托儿费将减至208元，比目前少约18％。

为了协助家庭应付育儿开销，政府在2026年会进一步降低这类中心的全日制托儿服务收费顶限，使双薪家庭支付与小学和学生托管中心相近的费用。2026年的收费将在明年公布。

她指出，政府也按计划增加学额。到了2025年，获政府资助的学前教育学额比率，将从目前的65％增至80％。

特殊学生托管中心降低收费 中等收入家庭自付费用可减多达40％

此外，为了帮助育有特需孩子的中等收入家庭，特殊学生托管中心的收费顶限将从今年7月起调低。中等收入家庭自付的费用可减少多达40％，预计每年有100户家庭获益。

目前，特殊学生托管中心的收费不能超过允许的顶限，较低收入的家庭获取较高的津贴。接下来，收费调整将协助更多中等收入家庭减轻开销。以家庭月入超过9200元的家庭为例，他们目前每月支付的费用可高达832元，接下来将减至552元。

特殊学生托管中心为七岁至18岁的特需学生提供课前或课后托管服务。