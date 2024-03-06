【国会】可持续慈善框架今年稍后推出

国家福利理事会将与协作伙伴一起制定可持续慈善框架，以协助企业进行捐款活动，框架将于今年稍后推出。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部的开支预算时说，把今年定为欢庆义工年（Year of Celebrating Volunteers）。

我国在加强社会契约的同时，促进更强大的奉献文化至关重要。若义工服务更加结构化、慈善行动持续推动，慈善的影响也会扩大，义工不仅能影响服务对象，自身也能从中受益。

未来社会需求变得更复杂，并面临资源有限的挑战，因此须要超越传统的捐款模式。当局认识到企业的捐款方式已经改变，因此福理会将与全国志愿服务、慈善中心和协作伙伴，制定可持续慈善框架（Sustainable Philanthropy Framework）。

该框架旨在促进企业的捐款活动，并更好地将捐款、义工服务与可持续慈善举措，与企业的业务成果和价值联系起来。为了更好地制定框架，福理会将在本月咨询各个商业群体，预计今年稍后推出框架。

当局也将继续通过公益金齐心分享计划（Community Chest Share as One）和消费为公益补贴计划（Change for Charity），鼓励个人与企业慈善乐捐。

公益金齐心分享计划下的捐款，配对资助将延长两年，至2025财年。

消费为公益补贴计划下的捐款，配对资助也延长至2027财年。赋能津贴（Enabler Grant）则延长至2026财年，以鼓励更多企业参与计划。