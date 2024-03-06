【国会】可持续慈善框架今年稍后推出

黄银川

更新 /
更新 / 2024年3月6日 3:51 PM
发布 /
发布 / 2024年3月6日 2:53 PM
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高3月6日在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部的开支预算时说国家福利理事会将与协作伙伴一起制定可持续慈善框架，以协助企业进行捐款活动。（gov.sg视频截图）
社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高3月6日在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部的开支预算时说国家福利理事会将与协作伙伴一起制定可持续慈善框架，以协助企业进行捐款活动。（gov.sg视频截图）

字体大小:

国家福利理事会将与协作伙伴一起制定可持续慈善框架，以协助企业进行捐款活动，框架将于今年稍后推出。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部的开支预算时说，把今年定为欢庆义工年（Year of Celebrating Volunteers）。

我国在加强社会契约的同时，促进更强大的奉献文化至关重要。若义工服务更加结构化、慈善行动持续推动，慈善的影响也会扩大，义工不仅能影响服务对象，自身也能从中受益。

未来社会需求变得更复杂，并面临资源有限的挑战，因此须要超越传统的捐款模式。当局认识到企业的捐款方式已经改变，因此福理会将与全国志愿服务、慈善中心和协作伙伴，制定可持续慈善框架（Sustainable Philanthropy Framework）。

该框架旨在促进企业的捐款活动，并更好地将捐款、义工服务与可持续慈善举措，与企业的业务成果和价值联系起来。为了更好地制定框架，福理会将在本月咨询各个商业群体，预计今年稍后推出框架。

当局也将继续通过公益金齐心分享计划（Community Chest Share as One）和消费为公益补贴计划（Change for Charity），鼓励个人与企业慈善乐捐。

公益金齐心分享计划下的捐款，配对资助将延长两年，至2025财年。

消费为公益补贴计划下的捐款，配对资助也延长至2027财年。赋能津贴（Enabler Grant）则延长至2026财年，以鼓励更多企业参与计划。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容