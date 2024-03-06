华丰股份1.4亿元出售位于巴耶利峇数据中心

华丰股份（Hwa Hong Corporation）出售位于巴耶利峇的永久地契数据中心OneTen Paya Lebar，成交价达1亿4000万元。

根据第一太平戴维斯（Savills）和高纬环球（Cushman & Wakefield）联合发布的文告，数据中心共八层，总楼面面积为15万5503平方英尺，并曾在2021年进行过大规模的资产提升（asset enhancement）。

文告指出，巴耶利峇空军基地在2030年搬迁后，这处永久地契物业将受益于地区转型，具有良好的资本增值机会。

据知情人士透露，新业主是目前数据中心唯一的运营商Big Data Exchange（简称BDx）。这家公司在租用数据中心四年后，以相当于尺价900元的价格收购了这处物业。成交价比去年每平方英尺1029元的要价折扣了12.5%。

根据BDx网站显示，数据中心的容量为9.6兆瓦。公司在中国大陆、香港和印度尼西亚也有数据中心业务。

第一太平戴维斯大宗房地产交易和资本市场董事经理雷科（Jeremy Lake）说，这笔交易证明了本地高质量数据中心需求强劲。虽然建造新数据中心的禁令已解除，但因本地只允许建造一流的数据中心，以及投资者和运营商争相加强各自的数据基础设施，让本地数据中心供应仍紧张。