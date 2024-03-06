【国会】提升版社区联系计划扩大 非租赁组屋低收入家庭也可受惠

本月起，原本面向租赁组屋家庭的提升版社区联系计划（Comlink+）将扩大到不住在租赁组屋的低收入家庭，提升版在目前帮助约1万户育有孩子的租赁家庭的基础上，在未来三年里帮助另外约3000户不住在租赁组屋的低收入家庭。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时做这宣布。

2021年起正式推展的ComLink计划，去年11月提升为ComLink+。接下来三年，政府将逐步试行涵盖就业、存钱购屋、减轻债务，以及学前教育的四大援助配套。

ComLink+的援助对象是育有未满21岁孩子的1万4000户租赁组屋家庭，当局联系这些家庭后，约1万户愿意接受援助。

本月起，Comlink+将纳入目前接受“幼儿培育辅助计划”（KidSTART），以及“提升”计划社区网络（Uplift Community Network，简称UCN)援助的弱势家庭。未来三年，估计多3000户家庭可受惠。

根据ComLink+计划，受惠家庭将获得更针对各自需求的援助。家庭导师会与家庭共同制订行动计划，并通过有关援助配套，鼓励这些家庭实现清偿债务或积累储蓄等目标，改善生活。

Comlink+目前有约120名家庭导师，接下来会增聘多200人。每个导师估计援助25至35户家庭个案。

今年下半年起，Comlink+率先推出针对学前教育的援助配套。

受益家庭若让孩子三岁那年进入托儿所，孩子可获一次性500元的儿童培育户头填补；若确保孩子三岁至六岁定期上课，并维持至少75％出席率，每季度还可获200元填补。

换句话说，每个孩子进入小学前，最多可获3700元Comlink+填补，加上政府配对填补，每个孩子的儿童培育户头将有最多7400元额外款项。

至于另三项援助配套，即协助弱势家庭维持稳定就业、减轻债务，以及购买组屋的配套，将逐步推出。