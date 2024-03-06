【国会】提升版社区联系计划扩大 非租赁组屋低收入家庭也可受惠

许翔宇

更新 /
更新 / 2024年3月6日 3:52 PM
发布 /
发布 / 2024年3月6日 3:27 PM
文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆3月6日在国会宣布，本月起，原本面向租赁组屋家庭的提升版社区联系计划将扩大到不住在租赁组屋的低收入家庭。（gov.sg视频截图）
文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆3月6日在国会宣布，本月起，原本面向租赁组屋家庭的提升版社区联系计划将扩大到不住在租赁组屋的低收入家庭。（gov.sg视频截图）

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本月起，原本面向租赁组屋家庭的提升版社区联系计划（Comlink+）将扩大到不住在租赁组屋的低收入家庭，提升版在目前帮助约1万户育有孩子的租赁家庭的基础上，在未来三年里帮助另外约3000户不住在租赁组屋的低收入家庭。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时做这宣布。

2021年起正式推展的ComLink计划，去年11月提升为ComLink+。接下来三年，政府将逐步试行涵盖就业、存钱购屋、减轻债务，以及学前教育的四大援助配套。

ComLink+的援助对象是育有未满21岁孩子的1万4000户租赁组屋家庭，当局联系这些家庭后，约1万户愿意接受援助。

本月起，Comlink+将纳入目前接受“幼儿培育辅助计划”（KidSTART），以及“提升”计划社区网络（Uplift Community Network，简称UCN)援助的弱势家庭。未来三年，估计多3000户家庭可受惠。

根据ComLink+计划，受惠家庭将获得更针对各自需求的援助。家庭导师会与家庭共同制订行动计划，并通过有关援助配套，鼓励这些家庭实现清偿债务或积累储蓄等目标，改善生活。

Comlink+目前有约120名家庭导师，接下来会增聘多200人。每个导师估计援助25至35户家庭个案。

今年下半年起，Comlink+率先推出针对学前教育的援助配套。

受益家庭若让孩子三岁那年进入托儿所，孩子可获一次性500元的儿童培育户头填补；若确保孩子三岁至六岁定期上课，并维持至少75％出席率，每季度还可获200元填补。

换句话说，每个孩子进入小学前，最多可获3700元Comlink+填补，加上政府配对填补，每个孩子的儿童培育户头将有最多7400元额外款项。

至于另三项援助配套，即协助弱势家庭维持稳定就业、减轻债务，以及购买组屋的配套，将逐步推出。

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