【国会】延长特需人士入职培训计划 未来两年助200名特需者就业

政府将延长特需人士入职培训计划，并多管齐下，在未来两年助200名特需人士就业。同时通过提高交通补贴及设立工作室等举措，帮助他们更好地融入社会。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论部门开支预算时，宣布多项推动特需人士就业及融入社会的举措。

在《2030年加强残障服务总蓝图》下，政府将加强特需人士的就业支持，以实现在2030年让本地特需人士就业率达到40％的目标，并提供足够资源，协助他们更好地在社区中生活。

首先，当局将扩大特需人士的入职培训计划（Place-and-Train），并将计划纳入常规的就业支持措施中，预计在未来两年，帮助200名特需人士就业。这项计划2021年推出，截至去年12月，已协助超过330名特需人士就业。

聘请特需人士的雇主，政府将津贴特需员工月薪的九成，为期一年。为了鼓励特需人士提升技能，特需员工可获九成的培训津贴。

另外，协助培训特需者的庇护工作室（Sheltered Workshop）目前有1700个名额，当局承诺最迟2030年，增加多500个名额。

庇护工作室帮助的对象是能力适宜工作、但尚未准备好或无法就业的特需人士，根据他们的需求，提供工作技能培训与就业支持。今年，位于景万岸—菜市社区服务中心的特别需求者协会（APSN）庇护工作室，将率先增加100个名额。

在残障者交通津贴（Enabling Transport Subsidy）下，从下个月1日起，给予特需人士的交通津贴将增加，以减轻轮椅使用者与低收入家庭的负担。

据估计，约四成获得津贴的特需人士，交通费负担可减轻10％或更多。