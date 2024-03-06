市场关注中国经济刺激政策 海指上扬0.93%

尽管科技股出现套利回调、美国联邦储备局主席鲍威尔的证词不确定性导致美国股市出现下跌，但受到中国5%经济增长目标的正面影响，3月6日（星期三）亚太地区多个股市仍然表现良好。新加坡海峡时报指数上涨0.93%或29.04点，收报3136.14点。

在中国科技巨头的推动下，香港股市上涨1.7%，领跑亚太地区。紧随其后的是台湾和深圳股市，分别上涨0.58%和0.22%。悉尼微涨0.03%，东京则微跌0.02%。

上海和首尔股市表现相对不佳。上海股市下跌0.26%，而受到半导体股票跌势影响的首尔股市下跌0.3%，是星期三亚太区内跌幅最大的股市。

本地股市全天交易量达14亿8000万股，交易额12亿4000万元。上升股368只，下跌股232只。

海指成份股升多跌少，25只上扬，四只股价下跌，一只持平。

领涨的成份股包括新加坡航空公司（SIA）起2.36%至6.51元，海庭（Seatrium）走高2.25%至0.091元，云顶新加坡（Genting Singapore）上扬2.24%至0.915元。

跌幅最大的是华业集团（UOL），下挫1.25%，闭市报5.53元；创业公司（Venture Corp）下滑0.57%至14元；DFI零售集团（DFIRG）滑落0.5%至2美元。