李总理：澳洲与本区域合作 有助更多利益攸关国家参与

澳大利亚参与区域合作，有助本区域保持开放，同时让更多与亚洲稳定与繁荣利益相关的国家，能参与到本区域的合作中。

在澳洲墨尔本出席亚细安—澳洲特别峰会的李显龙总理星期三（3月6日）总结访问行程，接受新加坡媒体访问时说，本区域攸关澳洲的利益，本区域长期以来也从澳洲的参与中获益。他乐见历届澳洲政府都把亚洲视为核心关注点，且日益如此，并为继续深化与亚细安的合作关系投入政治注意力和资源。

“我们认为澳洲很可贵。经济上，它是我们的伙伴。战略上，澳洲和美国关系密切，是美国的盟友。澳洲参与我们的区域合作，有助本区域保持开放，也能让更多与亚洲稳定和繁荣利益攸关的国家参与合作。”

李显龙总理星期三在澳洲维多利亚州总督府出席亚细安—澳洲特别峰会非正式会议，在会前与树熊自拍。（海峡时报）

本届峰会是亚细安领导人今年首次聚首，他们去年12月也以在日本的纪念峰会结束一年的议程。记者问到，当前中美两国都被国内课题与其他国际事务缠身，对比之下，亚细安主导的合作机制是否在本区域更有号召力？李总理回应说，与各个对话伙伴的峰会都是亚细安的例行外交事项。亚细安与各个伙伴定期会面，时不时也举办纪念性质的峰会，相继与日本和澳洲举办峰会纯属时间上的偶然。

“一贯的是，对话伙伴重视与亚细安的关系，他们希望在这个基础上继续取得进展，亚细安也非常乐意与他们合作，让他们参与到区域的和平、稳定和安全。”

谈到缅甸课题，李总理说，亚细安制定的五点共识已经阐明亚细安立场，外在伙伴有不同看法。立场也不太一致，但这不影响亚细安与他们的合作。