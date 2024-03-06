武吉知马严重车祸六人送院 四人被捕

武吉知马发生严重车祸，一辆马赛地轿车与一辆载着小学生的小型校车相撞后起火燃烧，车上三男一女，连同校车上的两名男童受伤送院。

马赛地轿车的所有四人，事后因触犯公路交通法令而被捕。

这起车祸发生在星期三（3月6日）清晨6时许，地点是武吉知马一带的安娜马来道（Anamalai Avenue）。

根据互联网流传的视频，车祸涉及一辆白色小型校车和一辆轿车，猛烈的撞击导致小型校车打转360度，车头两个轮胎松脱，车头左侧严重损毁，挡风玻璃也爆裂。事发后，碎片、零件和课本撒落在马路上，而在不远处的灯柱也被撞倒。

马赛地轿车事发后冲到约80米外的草坪上，接着起火燃烧，还传出爆炸声，整辆车最后被烧剩骨架。

至少八辆警车、三辆救护车和一辆消防车赶到现场救援。当局事后也封锁四条车道清理现场和调查，只剩下一条车道可以通行，造成交通阻塞至少三小时。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，警方接获通报赶到现场后，从起火的汽车中拖出一名27岁男乘客和32岁女乘客。

26岁司机因拒绝进行呼气测醉检测，在抵触公路交通法令下被捕。22岁和27岁男乘客，以及32岁女乘客也因抵触交通相关法令被捕。

车上四人，以及小型校车上的两名小学男生事后在清醒下送院，调查还在进行中。

民防部队也证实这起车祸，民防人员使用一支水枪扑灭火势，六人被送往国大医院接受治疗，另一人蒙受轻伤，但拒绝送院。

汽车的起火原因还在调查中。