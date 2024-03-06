男子晨跑遇车祸伤重昏迷 家属寻目击者

29岁男子晨跑遭遇车祸，昏迷送院，目前情况危急，家属寻目击者。

这起车祸发生在星期天（3月3日）早上7时05分，地点是靠近第一乐广场（Lot1）的蔡厝港环道与蔡厝港通道的交叉口路段。伤者是29岁的萧先生。

伤者的表哥柯先生（40岁，文职）联络上《新明日报》，称表弟在上述时间和地点遭遇车祸，目前伤势严重。

“当天早上，表弟一个人到蔡厝港环道晨跑，过马路时被一辆轿车撞倒。他全身受伤骨折，最严重的是头部，送院时就昏迷，目前还在加护病房，人也没有清醒。”

柯先生说，由于表弟身上没有证件，家属到了晚上10时许才接到警方通知。

“那天是周末，家人以为他只是出门，也没有去找人，直到警察打电话来，才知道出了事。家人就立刻赶到医院。”

他称，由于案件还在调查中，因此家属并不知道事发经过。“我们目前只知道涉事驾驶员事后已经报案。”柯先生也说，表弟的情况危急，医生表示不乐观，因此家属希望尽快找到目击者，了解事发经过。“我们希望找当时路过的公众或驾驶员，也希望拿到相关的行车记录仪画面。”

警方和新加坡民防部队受询时证实接获上述通报，指事故涉及一辆轿车与行人。29岁男子在昏迷的状态下送往邱德拔医院，调查仍在进行中。