截至去年底 约1400个单一家办获税务优惠

截至去年底，本地约有1400个单一家族办公室获得税务优惠。

副总理兼财政部长黄循财星期三（3月6日）代总理书面回复议员郑德源（先驱区）时透露上述数据。他透露，这些家办的工作团队大部分是本地人。

根据13O计划，家办聘用的至少两名本地职业投资人当中，至少一人须是非家族成员。根据13U计划，家办聘用的至少三名职业投资人当中，至少一人须是非家族成员。

黄循财也透露，设在本地的家办所聘请的外籍人士主要来自亚洲。从业员中，男性稍过半数，女性稍微少过半数。

若按照年龄来看，约10%家办从业员在30岁以下；约35%介于30岁至40岁；约55%超过40岁。大部分家办聘请不到20名职员，一小部分聘请20名或更多职员。

在新加坡工业分类标准（Singapore Industry Classification Standard）下，家办可分类为从事传统、长期资产、投资组合管理，以及咨询管理等活动。

此前，配合2月16日宣布的财政预算案声明，符合资格的基金在所得税法令的13D、13O和13U计划下，享有税务优待的截止日期，从今年12月31日延至2029年12月31日，延长期为五年。这些优待包括特定投资取得的一些收入可免税，以及可针对相关开支索回消费税等。