买韩国乐队演唱会门票 男子诉逾60人被骗

演唱会骗局层出不穷，近期再有歌迷坠入骗局，受害者称，购买韩国乐队组合Wave To Earth演唱会门票时被骗，有人用相同门票出售给许多人，相信受影响的超过60人。

“Wave To Earth”是来自韩国的独立乐团，近几年积累了高人气，在本地也吸引了不少粉丝。该乐团于3月4日在首都剧院（Capitol Theatre）开唱，不少粉丝也来“朝圣”，然而却有粉丝申诉，凭票入场时，赫然发现门票已被使用。

受害者之一的张育铭受访时告诉记者，由于颇受欢迎，“Wave To Earth”乐团的演唱会门票于去年12月开卖不久后便售罄。

张育铭透露，他不放弃希望，在通讯平台Telegram寻找，结果成功找到一个卖家。“对方称，由于与女朋友分手，才会想要将门票卖出。一张票原本是140元，对方才卖100元一张，我还买了两张。结果，我当天去到现场时，才被告知门票已被使用。”

他说，当天入场检票时，前面已经有几十人面对同样的情况，因此相信受影响的人数不少。

张育铭也说，骗子相信利用同样的门票，在各平台上出售。

据悉，有些受害者早在去年12月到今年1月，得知从同一人手中买到相同的门票后，就成立群组，想讨回公道。目前，已有60多名受害者加入群组。据他观察，受害者的损失介于300元至600元不等。