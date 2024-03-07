美国联邦储备局主席鲍威尔暗示今年利率可能下降，提振投资者信心并推动华尔街隔夜股市攀涨。

标普500指数上涨0.51%，重回5100点大关，闭市报5104.76点。以科技股为主的纳斯达克指数和道琼斯工业指数各涨0.58%和0.2%，报1万6031.54点和3万8661.05点。

鲍威尔在国会作证时表示，基于美国经济的强劲势头，他认为并不紧迫降息，但在“今年某个时候”可能是适当的。

盈透证券高级经济师托雷斯（Jose Torres）说：“虽然鲍威尔没有承诺在不久的将来降息，但他对通胀轨迹的积极态度以及对央行当前利率可能达到峰值的信心足以让市场参与者感到满意。”

东京和首尔股市星期四（3月7日）开高，各涨0.69%和0.33%。

新加坡海峡时报指数星期三（6日）上涨0.93%或29.04点，收报3136.14点。

本地股市星期四开盘前可关注个股：

*威霸机构（VibroPower）披露，子公司因为无法履约合同，被客户威胁要求支付78万元的履约保证金。董事会认为，如果客户要求支付履约保证金，对集团截至2024年3月底财年的业绩产生重大影响。

*惠胜置地（Hatten Land）早前披露，作为一个放贷者和MDSA Resources公司的贷款担保者，接到放贷者律师发出的索偿信，以索取597万令吉（约169万新元）的贷款额和利息。

公司星期三闭市后回应新交所询问时披露，受不利因素影响，集团融资面临的挑战日益加剧。尽管如此，集团仍致力于积极与放贷者协商解决问题的协议条款。集团也在积极开展工作，与信誉良好的金融业者一起集资。除非出现任何不可预见的情况，集团预计将于2024财年筹集款项。

*DigiCore房产信托（Digital Core REIT，简称DCREIT）宣布，信托欲寻求单位持有者批准，以1亿1700万欧元（约1亿7055万新元）增持位于德国法兰克福（Frankfurt）的数据中心。数据中心净可出租面积达44万9546平方英尺，出租率为92%，租户包括在赞助机构全球平台上有众多部署的蓝筹客户。

*永泰控股（Wing Tai Holdings）宣布，公司已设立一个为数10亿元的多币种债务发行计划。公司在这项计划下可发行的债务种类繁多，包括不同利率性质和偿还期限的票据，以及没有固定到期日的永续证券（Perpetual Securities）。筹集款项将作为一般营运资金、投资项目以及偿还现有贷款。这债券发行计划已获得新加坡交易所原则批准。